В Міноборони підтвердили передачу Україні ракет "Harpoon": "на дно підуть й інші російські кораблі"

В Міноборони підтвердили передачу Україні ракет "Harpoon": "на дно підуть й інші російські кораблі"

Україна отримає пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".

До України відправлять пускові установки наземного базування до "Harpoon".

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Повідомлення у пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами – міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі міністром Данії. Можу сказати, що ми отримаємо "Гарпуни" – це такі спеціальні засоби ураження, це протикорабельні ракети, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установок", - заявив він.

Новітню зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди, до цього процесу долучаться й інші держави.

"Але для нас зроблена, скажемо так, особлива повага, і ми отримаємо наземного базування пускові установки, і до них, відповідну кількість ракет "Harpoon", - наголосив міністр.

"І ці "пасочки" будуть якраз налаштовані до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми врешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства. Чекаємо і за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть іще додаткові кораблики", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, в Україні поки що немає платформ для розміщення протикорабельних ракет типу Harpoon.

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