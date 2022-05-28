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В Міноборони підтвердили передачу Україні ракет "Harpoon": "на дно підуть й інші російські кораблі"

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В Міноборони підтвердили передачу Україні ракет "Harpoon": "на дно підуть й інші російські кораблі"

Фото: commons.wikimedia.org

Україна отримає пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".

До України відправлять пускові установки наземного базування до "Harpoon"

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Повідомлення у пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами – міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі міністром Данії. Можу сказати, що ми отримаємо "Гарпуни" – це такі спеціальні засоби ураження, це протикорабельні ракети, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установок", - заявив він.

Новітню зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди, до цього процесу долучаться й інші держави.

"Але для нас зроблена, скажемо так, особлива повага, і ми отримаємо наземного базування пускові установки, і до них, відповідну кількість ракет "Harpoon", - наголосив міністр.

"І  ці "пасочки" будуть якраз налаштовані до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми врешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства. Чекаємо і за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть іще додаткові кораблики", - зазначив Резніков.  

Нагадаємо, в Україні поки що немає платформ для розміщення протикорабельних ракет типу Harpoon.

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