В Міноборони повідомили, скільки кібератак СБУ нейтралізувала від початку війни

Від початку повномасштабної війни проти РФ спеціалісти СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак. Про це на тлі ініціації роботи над визначенням поняття "кібервійна" на законодавчому рівні, повідомили у Міноборони України.

Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко розповіла про це 28 березня, повідомляє у Telegram-каналі Міноборони.

"Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку проводить Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом з іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", - заявила Чорногоренко.

У Міноборони наголосили, що дії росіян у кіберпросторі системні та спрямовані не лише на Україну, а й на її союзників. Тому після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни у правовому полі.

Нагадаємо, ГУР здійснила атаку на сервер державної влади Росії. Порушено роботу кількох урядових сайтів з доменом gov.ru.

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