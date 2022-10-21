В Міноборони представили перші результати натовської системи обліку та контролю логістики LOGFAS

В Україні презентували перші результати впровадження натовської системи обліку та контролю логістики LOGFAS. Представили їх послам та аташе з питань оборони країн-донорів, які допомагають Україні у відсічі російській агресії.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України.

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Як стало відомо, результати впровадження натовської системи презентували міністр оборони Олексій Резніков та секретар РНБО Олексій Данілов.

В Міноборони підкреслюють, що завдяки інтеграції системи LOGFAS з модулем інформаційно-аналітичної системи “СОТА” щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів забезпечується повний контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на територію України.

Впровадження цього програмного забезпечення має два виміри.

“По-перше, це дозволить суттєво підвищити підзвітність усіх процесів, які пов’язані з експлуатацією зброї та інших ресурсів. Ми почали впровадження з обліку міжнародної допомоги, щоб забезпечити прозорість та високу ефективність її використання. По-друге, ми доводимо, що навіть під час війни сектор оборони України розвивається. Ми підвищуємо взаємосумісність з Північноатлантичним альянсом на рівні стандартів і процедур. Мій вислів про те, що Україна вже де-факто стала членом НАТО – це не перебільшення. І ми будемо наполегливо рухатися далі. Нагадаю, що на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" наші партнери високого оцінили зусилля України щодо забезпечення контролю на всіх етапах постачання та використання зброї”, - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що найближчі два місяці для України можуть бути складними, однак їх потрібно перечекати, аби потім почути гарні новини.

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