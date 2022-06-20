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Маляр прокоментувала ситуацію навколо перемовин щодо евакуації людей з заводу "Азот"

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Маляр прокоментувала ситуацію навколо перемовин щодо евакуації людей з заводу "Азот"

Фото: Facebook-сторінка Ганни Маляр

Інформація про можливу евакуацію з заводу “Азот” в Сєвєродонецьку поки що не розголошується. 

Оголошувати її може тільки Генеральний штаб ЗСУ.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Наразі інформацію щодо переговорів публічно має право оголошувати тільки Генеральний штаб або ті люди, які можуть чи не можуть вести ці перемовини. У нас є частина інформації, яка закрита. І все, що стосується перемовин, до отримання певного результату не розголошується, бо вона може нашкодити”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що окупанти завдали масованого ракетного удару 14 ракетами: яка ситуація на півдні.

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