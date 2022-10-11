В міноборони РФ відзвітували про "ураження призначених об'єктів" в Україні

Російські окупанти другий день поспіль масовано обстрілюють всю територію України. Запускають ракети орки зі стратегічних літаків і кораблів.

Військові злочинці РФ другий день поспіль тероризують Україну. Вони обстрілюють ракетами великої дальності цивільні об’єкти.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Там із гордістю зазначають, що окупанти обстрілюють мирних людей, цивільні та критичні об’єкти по всій Україні. Гатять військові злочинці РФ зі стратегічної авіації та кораблів.

Водночас росіянам міноборони РФ бреше, що завдає ударів по військових та енергетичних об’єктах.

“Мета удару досягнута, всі призначені об'єкти уражені. Знищено дві бази зберігання пального для української військової техніки у Дніпропетровську та Павлограді Дніпропетровській області, 5 складів озброєння, зокрема об'єднаного угруповання українських військ “Примор'я” біля Миколаєва”, - сказали в міноборони РФ.

Цікаво, що окупанти досі не зрозуміли, що в Україні немає міста “Дніпропетровськ”.

Нагадаємо, що Росія перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

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