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В Міноборони Росії вперше назвали кількість власних втрат у війні з Україною

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В Міноборони Росії вперше назвали кількість власних втрат у війні з Україною

Associated Press

За даними Міноборони України, їхнє число загиблих потрібно множити у 12 разів більше.

В Міністерстві оборони Російської Федерації вперше офіційно назвали кількість власних втрат у війні з Україною. За їхніми даними, нібито загинуло лише 498 російських солдат та понад 1 500 отримали поранення.

Про це повідомляє оборонне відомство Росії. 

У Міноборони України запевняють, що втрати ворога становлять майже шість тисяч військових, що у 12 разів більше - орієнтовно 5710.

У міністерстві країни-агресорки також заявляють, що за час війни в Україні уражено 1 533 об'єкти військової інфраструктури та нібито збито 13 літаків та 47 БПЛА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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