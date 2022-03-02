В Міноборони Росії вперше назвали кількість власних втрат у війні з Україною

В Міноборони Росії вперше назвали кількість власних втрат у війні з Україною

За даними Міноборони України, їхнє число загиблих потрібно множити у 12 разів більше.

В Міністерстві оборони Російської Федерації вперше офіційно назвали кількість власних втрат у війні з Україною. За їхніми даними, нібито загинуло лише 498 російських солдат та понад 1 500 отримали поранення.

Про це повідомляє оборонне відомство Росії.

У Міноборони України запевняють, що втрати ворога становлять майже шість тисяч військових, що у 12 разів більше - орієнтовно 5710.

У міністерстві країни-агресорки також заявляють, що за час війни в Україні уражено 1 533 об'єкти військової інфраструктури та нібито збито 13 літаків та 47 БПЛА.