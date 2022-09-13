В Міноборони розповіли, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ на Харківщині

Українська армія звільнила від окупаційних військ вже 3800 квадратних кілометрів території Харківщини. Втім, операція у регіоні досі триває.

Як повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами представниці Міноборони, операція триватиме до повного звільнення Харківської області від армії країни-агресорки.

"Ця операція зі звільнення Харківської області тривала кілька днів, і вона планувалася на кілька днів. І починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками", - розповіла Маляр.

Як повідомлялося, операція зі звільнення Херсонщини має високі шанси на успіх, вважає Філіпс Пейсон ОʼБраєн.Після оголошення про початок контрнаступу України, аналітики вважають, що Київ розпочав амбітну операцію, яка може призвести до оточення майже 20 тисяч російських солдатів та звільнення українського півдня.

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