В Міноборони розповіли, яка мета окупантів на сході України: здійснюють 400 обстрілів за день

Російські окупанти за день на сході України здійснюють 400 обстрілів. Їхня мета - вийти на адміністративні кордони Донеччини.

Про це в ефірі ТСН в рамках єдиного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, звільнення Херсона для окупантів стало деморалізуючим ефектом. Тому вони зараз намагаються здобути хоча б тактичну перевагу.

“Після того, як був звільнений Херсон, а це доволі деморалізуючий факт для окупантів, вони почали шукати місце прикладення сили, щоб підняти свій дух. Вони концентрують там свої зусилля. Найгарячіша точка зараз - це Донеччина. Їм заважає здійснювати атаки лише погана погода. Разом з тим не зменшилася кількість обстрілів. По всьому східному фронту йде десь 400 обстрілів за день. РФ не залишає мети вийти на кордони Донецькох області, но ЗСУ дуже потужно чинять там опір. Тай йдуть важкі бої і ціна за те, що окупанти не можуть просунутися далі, дуже велика”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що російські терористи кілька днів поспіль обстрілюють звільнений Херсон. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що окупанти мстять жителям українського міста за підтримку ЗСУ.

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