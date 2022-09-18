В Міноборони закликали волонтерів "не вихвалятись публічно", яку допомогу і куди привезли

За словами Маляр, "все чим ми публічно вихваляємось" - з координатами і точними назвами, стає мішенню для росіян.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала волонтерів не повідомляти публічно, яку допомогу та куди саме вони її доправили.

Про це Маляр написала у Telegram.

Вона наголосила, що пропагандистська зброя так само вражає як ракети, підсилюючи одна одну.

"Чому ми завжди просимо - не вихвалятись публічно яку допомогу ви привезли в шпиталь і не світити сам шпиталь? Ми добре знаємо, що у росіян є координати шпиталів", – пояснила заступниця очільника Міноборони.

Маляр зазначила, що дял РФ важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистський удар

"Тому все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї – ракетою та пропагандою", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував підготовку до наступного етапу визволення України.

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