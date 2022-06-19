В містечку, куди втікали харків’яни від обстрілів, російська ракета знищила цілу вулицю

Кілька тисяч кримінальних справ проти Росії розслідують на Харківщині. Усі за однією статтею - порушення правил ведення війни.

Правоохоронці збирають докази ворожої агресії у постраждалих містах. Одне з таких - Люботин. Люди донедавна вважали його спокійним, тому тікали туди з Харкова. Втім напередодні ракета «Калібр» знищила там чи не усю вулицю, йдеться в ТСН.

Ще донедавна на цьому згарищі стояв будинок Євгена. Зараз він вибирає на згадку побитий посуд з попелу. Дім, в якому чоловік разом з дружиною і сином прожив усе життя, в один момент зруйнувала ворожа ракета. «Я збирався поїсти, вийшов у коридор. Ось тут був коридор, набрати собі борщу. А дружина була у спальні. І пролунав вибух», - розповідає чоловік.

Вибухом знесло ще й два сусідні будинки, а потім почалася пожежа. Обійстя Євгена остаточно знищило полум'я. Встигли винести лише документи.

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Дім сусіда виявився міцнішим, від вибуху в домі Анатолія обвалилась лише стеля. Пощастило, каже, що будував міцні стіни, бо вибухова хвиля була надпотужною. «Вилітав звідси. Ось де стоїть холодильник, я саме від нього повертався. Він стояв у куточку. Я від нього розвернувся і ось через вікно пролетів на кухню», - розповідає Анатолій.

А ось від житла Романа не лишилось й сліду. У момент вибуху в його будинку була сестра з донькою, які тікали до Люботина з Північної Салтівки. Думали, що тут безпечніше, а вижили дивом. Діставали їх вже із-під завалів.

Зараз працівники прокуратури заміряють частину снаряду. Половину ракети, завдовжки з метр, на подвір'ї знайшли місцеві. Росіяни запустили її на містечко Люботин, яке ще донедавна вважалося спокійним. Втім лише один удар - знищив одразу цілу вулицю. «Схоже візуально на ракету «Калібр». Як ми розуміємо, вона випускається з акваторії Чорного моря. Частина від крила, написано російською «Правый нижний 426 265 312 70» - зачитує керівник Харківської окружної прокуратури Олександр Ільїнков.

Залишки снаряду прокурори віддадуть на експертизу. Вони стануть вагомим доказом злочинів росіян.

Загалом на Харківщині від початку війни зареєстровано вже кілька тисяч кримінальних справ на Росію за порушення правил ведення війни.

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