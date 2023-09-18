В Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли дрон: у Міноборони країни зробили заяву

Точно сказати, чий це був безпілотник і звідки він прилетів - неможливо.

Дрон, який був знайдений на узбережжі Чорного моря в селі Тюленово, ймовірно, пов’язаний з війною, яку Росія розв’язала проти України.

Таку думку висловив очільник Міноборони Болгарії Тодор Тагарев, пише CNN.

За його словами, дрон, який упав на узбережжі, “пов’язаний з війною, яку РФ розв’язала проти України”. Однак точно сказати, чий це був безпілотник і звідки він прилетів - неможливо. Скільки саме БпЛА пролежав - також незрозуміло. Проте це вже не перший такий випадок.

“Уже є випадки падіння останків дронів та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна омине нас стороною”, - наголосив міністр.

Зазначимо, що безпілотник виявили в ніч проти понеділка, 18 вересня, на узбережжі Чорного моря в селі Тюленово.

Нагадаємо, що Молдова готова допомагати нашій державі з транзитом зерна. Ведуться переговори між Україною, Румунією та Європейською комісією.