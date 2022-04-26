В Молдові назвали ситуацію в Придністров’ї внутрішнім протистоянням, а Україна не виключає наступу звідти

Провокація з непередбачуваними наслідками: в невизнаній ніким у світі Придністровській республіці вже втретє за два останні дні заявляють про вибухи і переводять свою територію - на найвищий рівень терористичної загрози.

Через ситуацію в невизнаному Придністров’ї Молдова скликає Раду безпеки, а Росія звично вдає, що ні до чого, однак, Генштаб Збройних сил України ще з початку місяця не відкидав наступу звідти, про це йдеться в ТСН.

«Сьогодні війна йде між нами і всією Європою, вони ополчилися на нас як зграя собак», - така пропаганда з місцевих ЗМІ щодня лилася у вуха мешканцям невизнаної ніким у світі республіки Придністров’я - вузької розтягнутої долини, яка спробувала відділитися від Молдови на початку дев’яностих.

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Сьогодні МВС самопроголошеної території заявило, що радіо, що ретранслювало російські хвилі підірвали, два вибухи пролунали з самого ранку. Напередодні з Тирасполя - столиці нелегітимної території - повідомили про вибухи біля будівлі міністерства держбезпеки. Сьогодні опівдні про вибухи у військовій частині.

На виїзді з так званого Придністров’я негайно утворилися величезні черги. Це територія, де не просто залишилися чи не найбільші в Європі російські військові склади у селищі Ковбасне на кордоні з Україною, а ще й перебуває контингент у 3 тисячі російських солдатів, яких тут називають - миротворці.

Росію не раз просили вивести їх звідти - востаннє у 2018. Днями Міноборони Росії прямо заявило: прагне контролю над півднем України, аби дістати вихід на Придністров’я суходолом. «Весь час їх спонсорував Газпром - постачаючи газ. За двадцять років вони накопичили астрономічну суму боргу - в 7.6 мільярдів доларів США», - заявляє колишній посол Молдови у США Ігор Мунтеану.

У Придністровській республіці вже втретє за два останні дні заявляють про вибухи

Речник Кремля висловив занепокоєння тим, що відбувається в невизнаній республіці, а президентка Молдови Майя Санду скликала Раду безпеки. Після неї заявила: вибухи в Придністров’ї - наслідок внутрішнього протистояння. «У стосунках між різними силами всередині регіону є напруга, усі зацікавлені в дестабілізації становиша. Це наражає Придністровський регіон на небезпеку і створює ризики для Молдови. Ми засуджуємо усі провокації», - заявила Майя Санду.

З початку квітня в Генштабі збройних сил України не виключали наступу росіян з боку Придністров’я, відомо що окупанти готували там аеродром і намагалися, щоправда без великих успіхів, вербувати найманців з місцевого населення.

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