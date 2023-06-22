В Молдові відреагували на заклики Сальдо вдарити по країні

В Молдові відреагували на заяви гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо про удари по їхній країні.

Про це пише видання TWR Moldova.

Як зазначається, від посла РФ у Молдові вимагають пояснень щодо заяв Сальдо, який пригрозив після вибуху на Чонгарському мосту завдати удару по молдавських Джурджулештах.

"Подібні заяви абсолютно неприйнятні. Ми не потерпимо таких виразів, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції викличе в екстреному порядку голову дипломатичного представництва Російської Федерації в Республіці Молдова із запитом відповідних пояснень", - йдеться в заяві МЗС країни.

Нагадаємо, що в ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту з Херсонщини до Криму.

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