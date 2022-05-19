В Москалях від росіян ховали колекцію унікальних вишиванок і тепер міркують над зміною назви

В Москалях від росіян ховали колекцію унікальних вишиванок і тепер міркують над зміною назви

Війна в Україні показала справжніх українців навіть у селі Москалі, які за 30 кілометрів від Чернігова.

До війни тут був приватний музей українських старожитностей - кілька хат і понад три тисячі рукотворів хрестиком і гладдю. Краєзнавець Юрій збирав їх упродовж 30 років: шукав, купував - іноді селяни їх самі приносили, йдеться в ТСН.

У село Москалі на півночі українського кордону окупанти зайшли у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Юрій дуже боявся, що все знищать, тож коли побачив за вікном російську техніку - одразу почав ховати свої скарби. А далі був місяць окупації.

«Напоготові був, якщо виносить до льоху, готувався рятувати від розграбунку, пожежі. Ховатись мені не можна було, я залишався вдома, а може щось десь загасити», - каже чоловік.

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Троє дітей, дружина, родичі і сусіди - врятувати колекцію допомагали усі хто залишився у селі. Для схованок обладнали кілька льохів. Туди клунок за клунком зносили вишиванки та рушники. Але найцінніший скарб колекціонер заховав подалі від дороги, якою їхали окупанти.

Поки рашисти в окупації крали з осель українців холодильники та унітази, колекціонер вишиванок з Чернігівщини вивіз і заховав унікальну колекцію старовинних вишиванок із візерунком білим по білому. Їх у колекції понад три десятки. Юрій показує візерунок вишиванки, який найбільше ховав від рашистів з коловратом. Давній символ сонця в Україні з давнини був оберегом, але її зараховують до свастики. Такої української вишивки у колекціонера багато.

Юрій не лише колекціонує, він і сам автор сотень вишитих рушників та вишиванок. Усі сорочки вдома для дітей і подушки - це його рук справа. Вишивання, каже Юрій, то дар і він його успадкував від прадіда.

Під час війни він не припиняє працювати і разом з донькою створює нові рушники. Їх називає воєнними. «Раніше дивувало мене, коли попадались рушники Другої світової. Думав, хіба до того людям було, а от довелось і мені на власній шкурі це відчути»,- розповідає чоловік.

Тепер в селі, де зберігається колекція, інші клопоти через їхню назву, якій понад 370 років. Вивіску села в Україні не змінювали століттями. Поки російські окупанти не прийшли з повномасштабною війною і не пройшлись через село колонами з тисяч танків, побили місцевих активістів, знеструмили село і залишили без доступу до хліба.

Окрім вишиваних експонатів ховали від рашистів і жовтоблакитну назву села з тризубом. Зараз після деокупації селяни думають, коли той час аби назву повертати на місце, і чи повертати взагалі.

Нині у селі розповідають - як Москалі москалям опір чинили. Коли окупанти схопили місцевого чоловіка, побили і все випитували точну назву. «Вони не знали, що то москалі, вони питають - це що на честь нас? Так, він каже, та на честь вас. Москалям уже 370 років», - кажуть місцеві.

Москалі отримали офіційну назву через російських солдатів, які під час війни Московії з литовцями залишилися тут жити. «Назва села походить від військовослужбовців, які 1508 року залишились на тій території. Військовослужбовців тоді називали москалі - це солдати», - пояснюють люди.

Одним з героїв цієї війни у Москалях став велетенський ясен. Танк з п'яною бригадою окупантів врізався в дерево і не зміг далі рухатися. По танк приїхали лише через добу, але екіпажу знайти не могли.

Ясен - який знешкодив ворожу техніку - символічно виявився деревом непростим.

Москалі ховали унікальну колекцію українських вишиванок від москалів

«В роки Другої світової загинуло у нас 5 партизанів, їх товарищ посадив 5 ясенів... Ясен-партизан виявися», - кажуть люди.

Місцеві кажуть, що їм пощастило. Їхнє село невелике, на півсотні хат, отже російська техніка і самі рашисти тут майже не зупинялися. Навіть український прапор у Москалях у центрі села на флагштоку висів пів місяця окупації, поки його не помітили.

Коли рашисти з села пішли, селяни одразу встановили новий стяг. А от що робити із назвою ще не вирішили. Тим паче, з їхньої назви в сусідніх селах завжди насміхались, а тут ще й повномасштабна війна.

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