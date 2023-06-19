Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Москві горить ремонтно-механічний завод: масштабну пожежу видно з багатьох районів столиці РФ (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
3322
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Москві горить ремонтно-механічний завод: масштабну пожежу видно з багатьох районів столиці РФ (відео)

В Москві сталася масштабна пожежа / Фото: Associated Press

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Ні дня без пожеж в Росії. Сьогодні, 19 червня, в Москві загорівся Центральний ремонтно-механічний завод у Кузьминках.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Подейкують, що ефект лінзи, з наступним задимленням, мали місце на території Центрального ремонтно-механічного заводу в Кузьминках. Все глибше і глибше Росія занурюється в техногенний колапс. Ай-яй-яй”, - зазначив Олександр Коваленко. 

В Москві сталася масштабна пожежа на території ремонтно-механічного заводу

В Москві сталася масштабна пожежа на території ремонтно-механічного заводу

Нагадаємо, що на території військового госпіталю в окупованому армією РФ Брянську вдень 18 червня спалахнула потужна пожежа, яку видно за декілька кілометрів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація