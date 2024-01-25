"В моїй смерті винні Путін і Шойгу": ЗСУ знайшли цікаву записку в кишені загиблого окупанта (фото)

Росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь "в авантюрах плешивого діда".
Українські військові знайшли в кишені загиблого окупанта записку, в якій у своїй смерті росіянин просить винити диктатора Путіна і його посіпаку Шойгу.
Фото опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Коли ви знайдете цю записку, знайте, що в моїй смерті винні наші командири, але в першу чергу Путін і Шойгу, відправивши мене і тисячі молодих хлопців на забій як худобу!", – йдеться у записці.
Далі росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь "в авантюрах плешивого діда".
"Ця війна – не наша", – підсумував окупант з українським прізвищем Костенко.
Раніше ми писали, що на Харківщині знайшли щоденник окупанта, в якому він описував, як вбивав і мародерив.
Читайте також:
- Щоденник окупанта: ворог після травмування потрапив на "передок" без зброї і броні і письмово анонсував свою смерть
- Щоденник окупанта: ворог влаштував під Харковом "криваву ніч", яку по-садистськи описує у своєму рукописі
- Щоденник окупанта: пов*я Лєна забута, росіянин надумав одружитись з Наташою і збудувати "хороми", як у українців