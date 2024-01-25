"В моїй смерті винні Путін і Шойгу": ЗСУ знайшли цікаву записку в кишені загиблого окупанта (фото)

Росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь "в авантюрах плешивого діда".

Українські військові знайшли в кишені загиблого окупанта записку, в якій у своїй смерті росіянин просить винити диктатора Путіна і його посіпаку Шойгу.

Фото опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Коли ви знайдете цю записку, знайте, що в моїй смерті винні наші командири, але в першу чергу Путін і Шойгу, відправивши мене і тисячі молодих хлопців на забій як худобу!", – йдеться у записці.

Далі росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь "в авантюрах плешивого діда".

"Ця війна – не наша", – підсумував окупант з українським прізвищем Костенко.

Фото надіслав підписник Гончаренка, який воює на передовій / Фото: Олексій Гончаренко facebook

Раніше ми писали, що на Харківщині знайшли щоденник окупанта, в якому він описував, як вбивав і мародерив.

Читайте також: