В МОЗ назвали кількість медичних закладів, які тимчасово перебувають під окупацією

В МОЗ назвали кількість медичних закладів, які тимчасово перебувають під окупацією

Також під окупацією росіян перебувають понад 20 бригад екстреної медичної допомоги.

На тимчасово окупованих територіях, які контролюють солдати РФ, перебувають 235 медичних закладів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час засідання уряду.

Також, за його словами, під окупацією перебувають понад 20 бригад екстреної медичної допомоги більшість з яких - у Херсонській області.

Міністерство охорони здоров'я надало низку рекомендацій щодо роботи в умовах окупації, також розробляються додаткові вказівки спільно з СБУ.

Також читайте Ізраїль за власний рахунок буде лікувати українців, поранених внаслідок бойових дій

За словами міністра, є значні проблеми із забезпеченням регіонів у тимчасовій окупації необхідними ліками та медичними виробами. Росія вже не перший тиждень блокує поставки ліків, зокрема і життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій.

Віктор Ляшко також зазначив, що продовжено режим виплат медичним закладам на тимчасово окупованих територіях, де є належний зв'язок з керівництвом для проведення платежів.

Так, за період лютий-травень медзаклади в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях за програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 млрд грн. Ще 50 млн грн перераховано медзакладам, які фінансуються за субвенцією.

Нагадаємо, Європою поширюється мавпяча віспа: небезпечну хворобу виявили уже в 11 країнах.

Читайте також: