В МВС назвали дві умови, за яких можливий повторний наступ армії РФ на Київ

В МВС назвали дві умови, за яких можливий повторний наступ армії РФ на Київ

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що новий наступ російських військових на Київ можливий за двох умов.

В обох випадках важливу роль в новій атаці росіян на Київ відіграє Білорусь.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Перший (випадок - ред.) - якщо Лукашенко погоджується запустити сюди білоруську армію, поки він "петляє" і такого добра не дав. Другий - якщо Лукашенко не погоджується, то в цьому випадку наступ на Київ можливий тільки після того, як буде повністю знищено українське угруповання на сході України", - вважає Денисенко.

Він пояснив, що зараз Білорусь дуже важлива для російського диктатора Путіна, оскільки її можливий напад на Україну відволіче увагу частини ЗСУ від східного фронту і створить загрозу наступу на Чернігів або Київ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував загрозу з Білорусі і заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв з боку РБ. Якщо справді виникне небезпека, про це поінформують заздалегідь.

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