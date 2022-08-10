В МВС назвали дві реальні загрози, які наразі існують з боку Білорусі

Попри те, що ймовірність участі білоруської армії у війні проти України є мінімальною, існує дві загрози з боку РБ.

Перша, це - російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з території Білорусі та завдавати авіаційних/ракетних ударів по території України. Друга - Білорусь може надавати добровольців для війни за РФ.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрнішніх справ Ростислав Смирнов в ефірі спільного телемарфону.

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Також, за його словами, небезпека для північних регіонів України досі зберігається, незважаючи на малоймовірний наступ білоруської армії.

"Я сказав би, що небезпека входження (Білорусі - ред.) мінімальна. Але є два інші аспекти, які ми також не повинні забувати. За великим рахунком, формально це будуть добровольці, які будуть під командуванням Генштабу РФ, але де-факто ми розуміємо, що це будуть білоруси", - сказав він.

Варто зазначити, за даними зведення Генштабу ЗСУ за 10 серпня, Білорусь проводить збори тероборони та військових запасу. Уточнюється, від 9 серпня цього року у Мінську під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі розпочато проведення зборів з підрозділами територіальної оборони.

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