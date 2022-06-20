В МВС назвали три причини, чому загроза нападу з Білорусі є низькою

В МВС назвали три причини, чому загроза нападу з Білорусі є низькою

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що ймовірність нападу білоруських військ на Україну є низька, і пояснили чому.

Водночас у відомстві не виключають здійснення провокацій на українському-білоруському кордоні.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За його словами, білоруське вторгнення має дуже малий шанс, і назвав три пункти:

Білоруська армія маленька і слабенька. Станом на сьогодні - це 50 тисяч солдат, з яких умовно боєздатними можна вважати 5-7 тисяч. Це армія призовників, з від’ємною мотивацією воювати. Лукашенко не хоче воювати. Андрусів вважає, що Лукашенко активно докладає зусиль, щоб не воювати. "Згадайте, в березні росіяни робили все, щоб примусити його вторгнутися. Навіть обстріляли територію Білорусі з нашої, але Лукашенко не здався — і не вторгся", - написав він. Перші трупи білорусів у війні піднімуть протести і можуть призвести до повалення режиму Лукашенка, тому вторгнення армії РБ може мати зворотній ефект для Лукашенка, а також Путіна — дестабілізацію країни.

Радник очільника МВС пояснив, що ціллю маневрів армії Білорусі є відтягнення українських військ.

Тим часом у Міністерстві оборони України вважають, що ризик наступу з боку Білорусі та невизнаного Придністров'я безумовно існує. Але зауважують, що, насамперед, Росія використовує територію РБ як базу.

Жданов: Білорусь проводить ротацію військ, ймовірність нападу - як лотерея

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