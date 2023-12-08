В МВС описали наслідки нічної і ранкової атак по Україні (відео)

Клименко показав відео від надзвичайників з ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Російські війська в ніч проти 8 грудня та вранці завдали ракетних та авіаударів по Харківській, Київській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атак є жертви, поранені і руйнування.

Про деталі атак повідомив очільник МВС України Ігор Клименко у Мережі.

Нічні удари по Харківщині

Близько 1:00 російські загарбники завдали авіаудару по Курилівській громаді Куп’янського району Харківщини. Внаслідок атаки пошкоджена житлова п’ятиповерхівка. Також загинула одна людина, і ще одна зазнала поранення.

Клименко показав відео від надзвичайників з ліквідацією наслідків ворожої атаки по Курилівській громаді. На ролику видно, як рятувальники гасять вогонь та розбирають завали на місці удару.

Близько 3:00 окупанти атакували ракетами Харків. Внаслідок дарів постраждали двоє людей, були пошкоджені щонайменше сім багатоквартирних будинків та понад 20 автомобілів.

Удари по Харкову та області 8 грудня: з’явилось відео наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки атака по Курилівській громаді Харківщини / Скриншот

Ранкова атака по Дніпропетровщині і Київщині

Вже вранці ворог завдав ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула людина. Ще четверо осіб постраждали.

Під час атаки крилатими ракетами у Київській області зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей. Є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.

Нагадаємо, в ніч проти 8 грудня окупанти запустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей. Читайте деталі про атаку на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 19 ракет! Почалося! Такого не було майже три місяці!

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