В МВС підтвердили, що українські військові знищили командно-розвідувальний центр 20-ї армії Росії

У Міністерстві внутрнішніх справ підтвердили інформацію про знищення українськими силами командно-розвідувального центру 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

За даними МВС, у таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ними офіцер не нижче полковника. Однак, скільки загинуло військових - точних даних немає.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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"Підтверджую, що вчора був знищений пункт управління 20 армії рф. Але важливе уточнення: це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає", - написав Андрусів.

Нагадаємо, у суботу, 18 червня, у ЗМІ з'явилася інформація про знищення командно-розвідувального центру 20-ї армії РФ на Харківщині. Повідомлялося, що внаслідок удару по центру загинуло 40 осіб з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

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