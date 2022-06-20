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В МВС показали наслідки ракетного удару по Харківщині: вибиті сотні вікон (фото)

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В МВС показали наслідки ракетного удару по Харківщині: вибиті сотні вікон (фото)

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкодження отримали житлові будинки. Зокрема “вилетіли” 160 вікон.

Значних пошкоджень отримав навчальний заклад в смт Мала Данилівка.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, 20 червня правоохоронці почали опрацьовувати факт обстрілу російськими окупантами Малоданилівської територіальної громади.

“Ворожа ракета влучила в дорогу перед Харківською зооветеринарною академією й утворила воронку глибиною чотири метри та діаметром 12 метрів.  Внаслідок обстрілу будівля академії зазнала значних пошкоджень: вибухом вибито 160 вікон, зруйновано будівлі. Слідчі зафіксували всі пошкодження та вилучили уламки ракети”, - наголосили в МВС України.

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Нагадаємо, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумщини.

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