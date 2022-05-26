В МВС розповіли, чи чекати повторного вторгнення Росії з півночі

Україна зміцнює свій північний кордон, але наступу ворога з цього напрямку поки не очікують.
Наразі вздовж кордонів з Білорусією накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Ми, спільно з підрозділами ЗСУ, зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії", — зазначив заступник міністра.
За його словами, на кордоні українські захисники частіше стикаються з артилерійськими чи мінометними обстрілами ворога. В окремих випадках йдеться про спроби проникнення ДРГ з російського боку.
"Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають", — запевнив Єнін.
Заступник голови МВС повідомив, що наразі вздовж кордонів з Білорусією накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.
"Ворог здійснює турбуючий вогонь не даючи нам відволікти певні резерви на більш гарячі напрямки", — підсумував він.
Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович розповів, що РФ успішно сформувала резерви і наразі знову виникла загроза нового наступу окупантів на північ — Сумщину, Чернігівщину та Київ. Арестович не виключає, що цього разу росіянам допоможе білоруська армія.
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