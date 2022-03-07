В МВС розповіли, скільки російських солдатів взято в полон і в яких областях це стається найчастіше

В МВС розповіли, скільки російських солдатів взято в полон і в яких областях це стається найчастіше

Найчастіше росіяни здаються у полон у трьох областях.

Українські військові від початку війни взяли в полон уже понад дві тисячі російських солдатів, які по-варварськи прийшли на наші землі.

Про це в інтерв'ю HB розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, точний облік полонених зараз налагоджується.

"Однак можу сказати, що їх далеко за 1 тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч. До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні. І, відповідно, далі їх використовуватимуть як обмінний фонд — для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян", - сказав Геращенко.

Також він додав, що найчастіше росіяни здаються у полон у трьох областях: це Чернігівська, Сумська та Миколаївська області.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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