В МВС розповіли, скільки російських солдатів взято в полон і в яких областях це стається найчастіше

Найчастіше росіяни здаються у полон у трьох областях.
Українські військові від початку війни взяли в полон уже понад дві тисячі російських солдатів, які по-варварськи прийшли на наші землі.
Про це в інтерв'ю HB розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, точний облік полонених зараз налагоджується.
"Однак можу сказати, що їх далеко за 1 тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч. До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні. І, відповідно, далі їх використовуватимуть як обмінний фонд — для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян", - сказав Геращенко.
Також він додав, що найчастіше росіяни здаються у полон у трьох областях: це Чернігівська, Сумська та Миколаївська області.
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