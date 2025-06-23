В МВС розповіли про нову та жахливу тактику Кремля: подробиці

ППО

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Росія активно використовує нову тактику в атаках на Україну — спочатку запускає БПЛА, створюючи атмосферу бездії, а вже о 4–5 ранку завдає масовані ракетні удари.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко для 24 каналу.

За його словами, тактика «проволі» — спочатку дрони, потім ракети — застосовується вже кілька місяців. Перші дрони запускаються у вечірній час, і люди повертаються до домівок з укриттів, не очікуючи подальшого удару, який приходить на світанку.

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Як приклад він навів ситуацію в Білій Церкві. Це вже другий трагічний випадок, коли під час евакуації постраждали працівники ДСНС — двоє отримали поранення, а жінка загинула при перенесенні з медзакладу.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські війська завдали ударів по Києву, застосувавши безпілотники «Шахед» та балістичні ракети. У кількох районах столиці виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування.

У Києві внаслідок атаки постраждали житлові будинки, бізнес-центр, освітні та медичні заклади, станція метро та автомобілі. Особливо тяжко постраждав Шевченківський район, де було зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки, загинуло шестеро людей. На місці триває пошуково-рятувальна операція, організовано роботу штабу для прийому звернень громадян.

Окрім цього, обстріли зазнала і Київська область — там одна людина загинула, семеро отримали поранення, серед них двоє рятувальників. Станом на ранок у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, багатоквартирний житловий комплекс і підприємство.

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