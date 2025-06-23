ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
699
Час на прочитання
2 хв

В МВС розповіли про нову та жахливу тактику Кремля: подробиці

РФ протягом кількох місяців практикує комбіновані атаки: спочатку дрони, потім удар з ракет.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ППО

ППО

Росія активно використовує нову тактику в атаках на Україну — спочатку запускає БПЛА, створюючи атмосферу бездії, а вже о 4–5 ранку завдає масовані ракетні удари.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко для 24 каналу.

За його словами, тактика «проволі» — спочатку дрони, потім ракети — застосовується вже кілька місяців. Перші дрони запускаються у вечірній час, і люди повертаються до домівок з укриттів, не очікуючи подальшого удару, який приходить на світанку.

Як приклад він навів ситуацію в Білій Церкві. Це вже другий трагічний випадок, коли під час евакуації постраждали працівники ДСНС — двоє отримали поранення, а жінка загинула при перенесенні з медзакладу.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські війська завдали ударів по Києву, застосувавши безпілотники «Шахед» та балістичні ракети. У кількох районах столиці виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування.

У Києві внаслідок атаки постраждали житлові будинки, бізнес-центр, освітні та медичні заклади, станція метро та автомобілі. Особливо тяжко постраждав Шевченківський район, де було зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки, загинуло шестеро людей. На місці триває пошуково-рятувальна операція, організовано роботу штабу для прийому звернень громадян.

Окрім цього, обстріли зазнала і Київська область — там одна людина загинула, семеро отримали поранення, серед них двоє рятувальників. Станом на ранок у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, багатоквартирний житловий комплекс і підприємство.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie