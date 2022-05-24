В МВС України пояснили, за яким принципом ЗСУ звільняють населені пункти

В Україні військові реалізують маневрену оборону.

Це означає, що ЗСУ не тримаються за конкретні населені пункти, а завдають ворогові максимальних втрат зі збереженням наших сил.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Також читайте Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області

“Іноді доводиться відступати від рубежів, які не носять стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат”, - наголосив Віктор Андрусів.

Він також додав, що, можливо, буде ще кілька відступів для вирівнювання фронту.

Нагадаємо, що Росія готується до довготривалої війни в Україні.

Читайте також: