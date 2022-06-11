В МЗС Чехії підтвердили першу смерть свого добровольця на війні в Україні

В МЗС Чехії підтвердили першу смерть свого добровольця на війні в Україні

Доброволець декілька місяців воював в Україні та загинув від вибуху мінометного снаряда.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, який воював зі Збройним силам України на Донеччині.

Про це пише Radio Prague International.

У травні 100 чеських добровольців отримали від президента Чехії Мілоша Земана дозвіл приєднатися до української армії. За інформацією Празького Граду, 11 травня президент Мілош Земан дозволив 103 чехам вступити до лав ЗСУ, решту 200 прохань він не задовольнив.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що на іноземних добровольців не поширюється Женевська конвенція.

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