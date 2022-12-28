В МЗС Естонії зробили невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН

Там заявили, що пропозиція України не має широкої підтримки.

Більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про виключення РФ з цього органу наразі не є перспективним.

Про це сказав віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер, пише ERR.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, усунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в цьому випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав він.

Він зазначив, що оскільки це питання наразі є безперспективним, треба зосередитись на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

Україна ініціює процес виключення Росії з ООН

МЗС України опублікувало заяву, в якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН.

Напередодні Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Росія має право накласти вето на подібну пропозицію.

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських воєнних злочинців.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. Документ був ухвалений одностайно, за нього проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, 1 утримався.

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