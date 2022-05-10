В МЗС Литви назвали єдиний спосіб захистити країни Заходу від погроз Кремля

Відсторонення Путіна від влади-єдиний спосіб захистити країни Заходу від погроз Кремля. Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади є єдиним способом захистити захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Кремля. Поки існує путінський режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні його країни знаходяться в небезпеці.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Associated Press.

"З нашої точки зору, до того моменту, коли нинішній режим не буде перебувати при владі, навколишні його країни будуть певною мірою перебувати в небезпеці. Не тільки Путін, але і весь режим, тому що, знаєте, можна змінити Путіна, можна змінити його оточення, але на його місце може прийти інший Путін", - сказав Ландсбергіс.

Він додав, що поки існує путінський режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні його країни знаходяться в небезпеці.

За словами міністра, якщо щось і було доведено тим, хто сумнівався в цьому після 2008 року в Грузії в 2014 році, коли почалася Перша війна в Україні, так це те, що Росія-агресивна країна. Це абсолютно ясно.

Нагадаємо, що Литва закликає Євросоюз запровадити санкції щодо патріарха російської православної церкви Кирила. Як сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, патріарх Кирило підтримує війну в Україні.

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