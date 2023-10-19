Кулеба пояснив, чи будуть західні партнери продовжувати надавати ЗСУ зброю

Партнери України розуміють наслідки для світової безпеки, якщо допомога перестане надходити.
Міжнародні партнери України захоплюються українськими військовими та тим, що вони роблять на фронті та як швидко опановують західну сучасну зброю.
Про це в ефірі проєкт “Сніданок з 1+1” розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“На всіх зустрічах генерали кажуть, що будуть продовжувати допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно і що б не відбувалося у світі. Тому що зрозуміло ставки у війні, яку РФ розв’язала проти України для світової безпеки. По-друге, вони кажуть, що захоплюються нашими солдатами, що вони роблять в тих надскладних умовах та вооючи проти такого ворога”, - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що Байден проситиме у Конгресу 60 млрд доларів для України.
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