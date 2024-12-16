В МЗС України прокоментували бажання Білорусі отримати “місце за столом мирних переговорів”

У міністерстві підкреслили, що білоруські посадовці можуть претендувати лише на справедливий розгляд у рамках процесу з відповідальності.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву заступника міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича, що Білорусь нібито має право брати участь у мирних переговорах, з метою отримання гарантій безпеки.

Як зазначив речник МЗС України Георгій Тихий, що наразі єдиною реальною загрозою для безпеки Білорусі є її власний союзник — Російська Федерація, яка використовувала білоруську територію для нападу на Україну.

Він додав, що всупереч принципам своєї Конституції, яка передбачає відмову від використання військової сили проти інших держав, Білорусь у лютому 2022 року долучилася до агресії РФ проти України.

"Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України", – підкреслили у МЗС.

Нагадаємо, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що глава України Володимир Зеленський "має бути готовим до угоди" про закінчення війни.