В МЗС України відреагували на смерть студента із Замбії на війні та звернулись до країн Африки

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні загинув студент із Замбії, засуджений у Москві.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на смерть 23-річного студента із Замбії, який відбував тюремне покарання в Москві. Хлопець загинув на війні проти України.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко закликав африканські країни вимагати від Росії припинити тиск на їхніх громадян.

"Путін відправляє на війну в Україну громадян Африки, які ув'язнені в Росії. Загинув колишній замбійський студент. Ми закликаємо Африканський Союз і всі африканські держави вимагати від Росії припинити тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна", - йдеться у дописі у Twitter.

Нагадаємо, студент із Замбії, засуджений у Москві, загинув в Україні на фронті. Натан Ньїренда навчався в Московському інженерно-фізичному інституті, але 2020 року його засудили до 9,5 років позбавлення волі за зберігання наркотиків.

Міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо вимагає від РФ пояснень, як їхній громадянин опинився на фронті в Україні.

Росія також активно вербує на війну проти України ув'язнених. Цим процесом керує Євген Пригожин, який очолює ПВК "Вагнера".

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