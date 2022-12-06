В МЗС України відреагували на відмову Угорщини тренувати військових ЗСУ

У понеділок, 5 грудня, державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території. Він сказав, що Угорщина "хоче рухатися не до війни, а до миру".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на таку заяву, і наголосив, що якщо Угорщина хоче миру, то для початку вона могла б закликати Росію припинити війну проти України.

"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", - наголосив Ніколенко.

Місія Євросоюзу EUMAM

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Українських військових навчатимуть на території європейських країн.

EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC). Мандат місії спочатку триватиме два роки.

Читайте також: