В МЗС відреагували на "указ" окупаційної влади щодо підняття на суднах в Херсоні прапора РФ

У МЗС України назвали незаконною вимогу окупантів до екіпажів іноземних суден піднімати, як додатковий, російський прапор під час стоянки в порту Херсона.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ України нагадує власникам та екіпажам іноземних суден, які знаходяться в українських портах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, про необхідність неухильного дотримання українського законодавства та міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що відомству відомо про вимогу російської окупаційної адміністрації в Херсонській області.

"Звертаємо увагу, що Міністерством інфраструктури України прийнято наказ … про закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон до відновлення над ними контролю України. Відтак, будь-які рішення або вимоги представників російської окупаційної адміністрації, зокрема портової, є незаконними і не підлягають виконанню", – наголосив Ніколенко.

Зазначається, що українські дипломати також проінформують уряди іноземних держав та міжнародні організації про незаконну вимогу російської окупаційної адміністрації підняти, як додатковий, російський прапор.

Нагадаємо, що свої вимоги до екіпажів іноземних суден окупаційна влада Херсонської області озвучила в "указі". В ньому також йдеться про те, що триколор має бути піднятий на всіх українських суднах, які вдалося захопити.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнила 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

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