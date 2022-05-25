В Нацполіції показали наслідки "руского міра", який прийшов на Донеччину

В Нацполіції показали наслідки "руского міра", який прийшов на Донеччину

На Донеччині в населених пунктах місцеві мешканці знаходять залишки боєприпасів, які окупанти встановлювали дистанційно.

Крім того, на дорогах видно воронки від ракетних ударів глибиною у 10 метрів, багато будинків зруйновано.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Таку сумну картину, яку приніс “рускій мір” можна наблюдати у селаз Єлизаветiвка та Костянтинівка Мар’їнського району.

“Тут, як і в інших населених пунктах розташованих на лінії фронту, щодня зростає гуманітарна катастрофа. Поліцейські передали людям їжу та зібрали перелік потреб кожної родини, яка залишилася. Біля зруйнованої школи у Єлизаветiвки правоохоронці зустріли місцеву вчительку. Вона впізнала поліцейського - “білого янгола” та розповіла, що доки в селі залишаються діти, вона також не поїде та досі навчає учнів дистанційно”, - розповіли в Нацполіції області.

Там також додали, що правоохоронці роз’яснили жінці, наскільки небезпечно залишатися в населеному пункті та порадили евакуюватися.

“Окупаційні війська продовжують знищувати населені пункти разом із мешканцями. Евакуація – це спосіб врятуватися та трохи полегшити службу захисників, які цілодобово відстоюють цілісність держави”, - підкреслили у Нацполіції.

Нагадаємо, що Росія шантажує світ, намагаючись скасувати санкції в обмін на розблокування експорту з України.

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