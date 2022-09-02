В напрямку Бердянська проїхало десять танків: у Маріуполі триває активізація руху ворожої техніки

У тимчасово окупованому Маріуполі знову фіксують рух ворожої техніки.

Так, вранці 2 вересня містом в напрямку Бердянська проїхало десять танків російських окупантів.

Про це 2 вересня у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо рух техники. Сьогодні вранці, близько 7:30, з напряму Донецьк центром Маріуполя в напрям на Бердянськ проїхало 10 танків. В цілому останні дні спостерігається активізація переміщення військової техники з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район у бік Бердянська", - написав він.

Варто зазначити, що 1 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували з два десятки ворожих вантажівок з розпізнавальною позначкою V. Одна колона попрямувала у бік Мангуша, інша - Бердянська.

Окрім цього, за інформацією місцевої влади, до Маріуполя приїхала командно-штабна машина Р-149БМР "Кушетка-Б". Андрющенко пов’язує це з великою концентрацію окупантів з РФ.

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