"В нас тут пінгвіни ходять": Флеш показав нову хитрість окупантів (фото)

Новий спосіб маскування росіян Фото ілюстративне / © unsplash.com

Українські військові зафіксували черговий незвичний спосіб маскування російських окупантів. Один із загарбників намагався пересуватися по снігу, перевдягнувшись у костюм, схожий на великого пінгвіна.

Відповідне відео розповсюдили військові 120 окремої бригади територіальної оборони м. Вінниця, а також експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«А в нас тут пінгвіни ходять», — написали військові 120 окремої бригади територіальної оборони.

Фото скрин відео 120 окремої бригади територіальної оборони м. Вінниця

Окупант був одягнений у масивний білий балахон із темними плямами та елементом, що нагадував голову пінгвіна з дзьобом. Ймовірно, таким чином росіянин розраховував стати менш помітним на тлі засніженої місцевості.

«120 окрема бригада територіальної оборони була помічена в „полюванні на пінгвінів“. Пам’ятаєте, я показував ворога в плащах-невидимках — це така ж історія. Можна посміхнутися, але варто звернути увагу на спроби та досвід противника в темі маскування», — зазначив Бескрестнов.

Водночас українські оператори дронів вчасно виявили ворога та ліквідували його.

Тим часом «Флеш» наголосив, що подібні випадки свідчать про постійні експерименти російської армії з методами прихованого пересування, тож українським військовим необхідно враховувати такі загрози під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, зима більше не зупиняє війну. Про це пишуть західні ЗМІ. Експерти розповіли, як дрони знищили «сезонне затишшя» на фронті. Зокрема в NYT вказали на випадок на фронті, що став похмурою ілюстрацією того, як виглядають зимові бої в Україні сьогодні.