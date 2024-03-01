В НАТО дали різку відповідь на чергові погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Заяви російського диктатора Володимира Путіна ґрунтуються на логіці психологічного залякування, а не на реальних намірах.

Представники РФ останні два роки постійно погрожують ядерною зброєю, проте йдеться про психологічне залякування, а не про реальні наміри.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє El Pais.

“Ми спостерігаємо подібне використання ядерних погроз з боку російських лідерів протягом щонайменше двох років, відтоді, як почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія”, — йдеться у заяві.

За його словами, це вкрай безвідповідально, оскільки, володіючи такою зброєю, також необхідно проявляти стриманість. У НАТО вважають, що це частина їхнього арсеналу для психологічного тиску і залякування.

Путін блефує

Джоане сказав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна ґрунтуються на логіці психологічного залякування, а не на реальних намірах.

“Ми не бачимо безпосередньої загрози застосування Росією такої зброї. Але такі заяви дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї. Росія знає наслідки такого розвитку подій”, — сказав заступник генсека НАТО.

Також Джоане додав, що це здебільшого той самий пихатий спосіб накинутися на Захід і описати війну, яку Путін розпочав в Україні, як “війну цивілізацій”, або для виправдання твердження, що Захід нібито намагається знищити Росію, що в НАТО назвали повною нісенітницею.

Що сказав Путін

Нагадаємо, вчора, 29 лютого, російський диктатор Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів РФ. Він знову почав хвалитися ракетами, які здатні нести ядерний заряд.

“Стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєготовності”, — сказав Путін. Диктатор також зауважив, що комплекс “Кинджал” уже ефективно використовується в зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс “Сармат” доставлено до військ і, за словами Путіна, Росія “скоро його продемонструє”.

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