В НАТО не вірять, що Москва відмовиться від своїх стратегічних планів в Україні

Єнс Столтенберг повідомив про те, що війна може затягнутися.
Росія не може досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України. Однак НАТО не вірить, що Кремль відмовився від їх досягнення.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає TV2.
"Росія не домоглася своїх цілей в Україні. Їй довелося залишити Київ і Харків, а наступ на Донбас застопорився", - сказав Столтенберг на пресконференції в Данії.
За його словами, Альянс не вірить в те, що Москва відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні. Тому, додав генсек, необхідно продовжувати підтримувати українських захисників у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
"Ми повинні бути готові до того, що війна може затягнутися", - підкреслив він.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак презентував програму підтримки України, яка складається з чотирьох пунктів. Детальніше - ТУТ.
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