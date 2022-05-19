В НАТО не вірять, що Москва відмовиться від своїх стратегічних планів в Україні

В НАТО не вірять, що Москва відмовиться від своїх стратегічних планів в Україні

Єнс Столтенберг повідомив про те, що війна може затягнутися.

Росія не може досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України. Однак НАТО не вірить, що Кремль відмовився від їх досягнення.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає TV2.

"Росія не домоглася своїх цілей в Україні. Їй довелося залишити Київ і Харків, а наступ на Донбас застопорився", - сказав Столтенберг на пресконференції в Данії.

За його словами, Альянс не вірить в те, що Москва відмовилася від своїх стратегічних планів в Україні. Тому, додав генсек, необхідно продовжувати підтримувати українських захисників у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Ми повинні бути готові до того, що війна може затягнутися", - підкреслив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак презентував програму підтримки України, яка складається з чотирьох пунктів. Детальніше - ТУТ.

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