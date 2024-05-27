В НАТО обговорюють можливість закрити небо на заході України – BILD

Політики дискутують про доцільність реалізації цієї моделі.

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України – обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України.

Про це пише BILD.

За даними видання, за розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти – США і Німеччина.

Остаточних рішень щодо закриття неба над західними областями України поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер:

Навчання

Обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до заходу України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів до України", - сказав BILD ексочільник оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.

Днями про це також говорив очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Логістика

Низка країн НАТО, зокрема Британія, Канада та Естонія, готові в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

Протиповітряна оборона

Також обговорюється захист повітряного простору західних областей України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає.

Нагадаємо, Столтенберг анонсував важливу домовленість на саміті НАТО щодо України.

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