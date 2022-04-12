В найбільш зруйнованому селищі на Київщині вже 12 день не можуть дістатися всіх завалених укриттів із людьми

В найбільш зруйнованому селищі на Київщині вже 12 день не можуть дістатися всіх завалених укриттів із людьми

В місті намагаються повернути найнеобхідніші комунікації

Розбирають завали і намагаються поновити комунікації. Бородянка,12 день оговтується від російської окупації. Рятувальники шукають людей під зруйнованими будинками, сапери розміновують території, а жителі, які почали повертатися до міста, прибирають вулиці.

Про це йдеться в ТСН.

Розбита дорога та військова техніка, обвуглені й посічені будинки, так виглядає шлях від Києва і до самої Бородянки. Майже два тижні ліквідації руїн, та все і досі мов після торнадо, тільки навмисного, рукотворного. Прошиті снарядами панельні будинки - аварійні, їх розбиратимуть повністю. Щодня з під завалів дістають до десятка людських тіл, сьогодні жодного. «Зараз працює важка інжинерна техніка. Сьогодні думали дістанемося підвалу, але дуже багато будівельних конструкцій, до підвалу ще не дісталися. За повідомленням там ще можуть бути люди», - повідомляє речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Чи живі, рятувальники прогнозів не дають. Працюють в Бородянці і сапери, електрики, комунальники. Містечко по троху оживає, і окрім того, що спецслужби роблять свою роботу, містяни також повертаються, оглядають домівки, самі беруть до рук інструмент і прибирають свої вулиці. Скільки відновлюватимуть комунікації у місті поки не знають. Але планують першою подати вода, і лиш потім електрику, а ще пізніше газ.

У одній із будівель гуманітарний штаб – тут відновлюють документи, надають медичні послуги, забезпечують одягом та їжею. Це найбагатолюдніше місце, тут рідко стримують емоції. Ще частину будівлі займають фахівці державного центру соціально-психологічної реабілітації. На їх плечах медикаменти, стоматологи та психологи, яких найбільше нині потребують діти. «Я привела дитину, бо і сон, і він кліпає постійно. Ми місяць були за обстрілів, у нас і воєнні були дома, і автомати, діти переживали», - каже мешканка.

Але не меншої уваги потребують і дорослі, кажуть у Бородянськім центрі соціально-психологічної реабілітації. Які могли б приймати людей не тут, а у своїм приміщенні, але воно не уціліло. «Двадцять шостого тут ще була тероборона. Ще ми просто тут надавали допомогу», - показує зруйноване приміщення директор.

Більше як 20 тисяч людей, було на обліку центру. Учасники АТО і ООС, члени їх сімей та інші. На будівлі був напис Слава Україні, і відповідь - Героям Слава. Росіяни, лютували. «Танки йшли, зупинка, пряма наводка, танковий обстріл», - розказують у центрі.

У Бородянці 12-й день розбирають завали і намагаються поновити комунікації

Під час бою загинуло кілька бійців тероборони, та двоє співробітників центру. «На фоні всього того, що тут відбулося потрібно створити потужний світовий центр психологічного здоров'я. Саме в Бородянці. Тому що такого, як зазнало цивільне населення тут, у світі досвіду немає, як працювати з цим», - зазначила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, коли відвідала Державний центр соціально-психологічної реабілітації для ветеранів АТО/ООС та їх сімей у Бучі, який російські війська повністю знищили.

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