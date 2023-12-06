В Непалі затримали 10 осіб, які вербували людей для війни в Україні

10 осіб перебувають під вартою в поліції після того, як були затримані за останні кілька днів.

В Непалі поліція затримала 10 осіб, які підозрюються в тому, що з безробітних людей вони брали великі грошові суми за туристичні візи, після чого незаконно вербували їх до російської армії.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, цього тижня Непал звернувся до Москви з проханням не вербувати своїх громадян до російської армії та відправити будь-якого непальського солдата, що служить в її збройних силах, назад до гімалайської країни. Це сталося після того, як шестеро громадян Непалу, що служили в російській армії, були вбиті.

Начальник районної поліції Катманду Бхупендра Хатрі заявив, що 10 осіб перебувають під вартою в поліції після того, як були затримані за останні кілька днів.

"Ми обговорюємо цю справу з урядовими адвокатами та доставимо їх (підозрюваних, - ред.) до суду", - сказав Хатрі в інтерв'ю агентству Reuters.

За словами Хатрі, затримані незаконно брали з кожної людини до 9 000 доларів і відправляли їх до Росії за "гостьовими (туристичними) візами", переважно через ОАЕ. Потім їх вербували до російської армії.

"Це випадок контрабанди людей... організованої злочинності", - додав Хатрі.

Непал, який розташований між Китаєм та Індією, звернувся до Росії з проханням виплатити компенсації сім'ям загиблих непальських громадян.

Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю і бойовими навичками та служили британській та індійській арміях після здобуття Індією 1947 року незалежності згідно з угодою між трьома країнами. З Росією такої угоди немає.

Нагадаємо, що російські вербувальники в Непалі заохочують місцевих жителів вступати до російської армії, а потім іноземці вирушають воювати проти України.

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