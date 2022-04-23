В ніч проти 24 квітня у всій Україні діятиме комендантська година через можливі провокації з боку РФ - ОП

В ніч проти 24 квітня у всій Україні діятиме комендантська година через можливі провокації з боку РФ - ОП

У великодню ніч, проти 24 квітня, на всій території України діятиме комендантська година через можливі провокації з боку Росії.

Для західних та східних областей буде різна тривалість комендантської години. Так, у східних та південних регіонах комендантська година починається 23 квітня о 19:00, у центральних та західних - о 23:00.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Підтримаємо захисників України та залишаємося вдома задля вашої безпеки. Під час війнр в містах та селищах України триває комендантська година", - сказав Тимошенко.

Комендантська година в областях та столиці / Кирило Тимошенко

Коли і де можна дивитись прямі ефірі святкових служб:

Українська греко-католицька церква: прямий ефір із Патріаршого собору УГКЦ в Києві розпочнеться 24 квітня о 7:30 ранку. Триватиме все орієнтовно до 11:30 години. Транслюватиме службу Fecebook-сторінка ТСН.ua та "Живе телебачення".

Православна церква України: святкове богослужіння з нагоди Великодня почнеться 23 квітня о 23:30 в Михайлівському Золотоверхому соборі. Закінчення 24 квітня о 3:00 (орієнтовно). Пряму трансляцію можна буде подивитись у Facebook на офіційній сторінці ТСН.ua та сторінці ПЦУ.

Закликаємо українців залишатися вдома на Великдень. СБУ повідомляє, що російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

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