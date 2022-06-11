В Нідерландах чотирьох російських військових визнали винними у збитті Boing MH17 - народна депутатка

В Нідерландах чотирьох російських військових визнали винними у збитті Boing MH17 - народна депутатка

Військові РФ збили літак, в результаті чого у 2014 році загинули 298 осіб.

В Нідердандах суд визнав винними чотирьох російських військових у тому, що вони навмисно збили рейс MH17.

Про це повідомила народна депутатка Леся Василенко у twitter.

"Суд Нідерландів визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті рейсу MH17. Зловмисники винні у загибелі 298 осіб. Вирок буде оголошено до кінця 2022 року", - написала народна депутатка.

Нагадаємо, пасажирський Boing "Малайзійських авіаліній", рейс MH17, збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області.

Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.

Новини світу: справа MH17 - суд Нідерландів слухає родичів загиблих

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