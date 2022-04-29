"В них величезний арсенал зброї": Маляр розповіла, наскільки Росія забезпечена ракетами та іншим озброєнням

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що попри брак закордонних комплектувальних, у Росії ще є запас ракет, а також арсенал різної зброї, зокрема хімічної.

Росія у війні проти України використала вже майже дві тис. ракет.

Про це Маляр розповіла у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Крім того, що є певні запаси (ракет – ред.), потрібно розуміти, що в них працює ще виробництво і вони ці запаси поповнюють. Вони потребують комплектувальних з-за кордону. Але станом на сьогодні в них ще є на кілька місяців запасів тих комплектувальних, які були куплені раніше. Тому потрібно розуміти, що навіть те, що вони зараз використовують, ще невелику частину вони встигнуть поповнити", – розповіла заступниця голови Міноборони.

Якщо взяти до уваги публічно озвучену кількість ракет, яку Росія вже використала в Україні – то це вже майже дві тис. Щоб поповнити свій арсенал такою ж кількістю ракет, російське виробництво мусить працювати декілька років, пояснила Маляр.

Вона також зауважила, що в Росії напоготові – все озброєння, включно з хімічним.

"В них величезний арсенал зброї. Різної. Ми говоримо не тільки про дальні ракети наземного, повітряного і морського базування. Але є застосування й інших видів – скажімо, хімічна зброя. Це не секрет, ми багато разів говорили, що російська армія в тому числі використовує і експериментальні зразки зброї, або випробовує їх на бойових діях на території нашої держави. Тому вони фактично використовують весь спектр, який у них є. І напоготові в них – все", – розповіла заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, 28 квітня Регламентний комітет Палати представників США затвердив законопроєкт про ленд-ліз для України, який має спростити та пришвидшити передання озброєння. Документ ще має затвердити президент США Джо Байден.

Окрім того, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння.

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