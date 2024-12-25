"В них закінчуються люди": офіцер ЗСУ про справи окупантів на Покровському напрямку

Російські загарбники шукають слабкі місця в обороні ЗСУ та намагаються проводити розвідку боєм, при цьому, із кожною атакою вони втрачають свої резерви.

Таку думку висловив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в етері FREEДОМ.

"Покровськ — досить велике місто. Але кожен військовослужбовець, який проходить тут службу з моменту повномасштабного вторгнення РФ і раніше, дуже добре знає архітектуру, розташування всіх об’єктів, знає кожну вуличку і все інше. Тому ситуація тут для ворога може бути набагато гіршою, ніж у Бахмуті та Авдіївці", – наголосив експерт.

За його словами, втрати, яких ворог зазнав, проводячи штурмові дії безпосередньо в напрямку Покровська, напевно, найбільші при взятті міст за цю війну.

Він додав, що , що ворог втрачає сили. За минулу добу, за його словами, окупанти провели 54 штруми на Покровському напрямку.

"Кожна атака, кожен штурм — це втрати в живій силі та техніці. І ці резерви потрібно поповнювати. Їх треба не просто поповнити, їх треба ще навчити. І десь треба брати. Фронт великий, а сили ворог кидає не тільки в напрямку Покровська. Також потрібно проводити бойові дії і підтримувати, принаймні, імітацію бойових наступальних дій по всій лінії фронту, включно з рештою напрямків. На це, потрібні люди. А люди у них закінчуються”, – підсумував офіцер.

Нагадаємо, українські військові заявили, що можуть втримати Покровськ, якщо вище командування змінить тактику і дасть необхідні засоби.

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