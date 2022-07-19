В Нікополі вибухотехніки проводять розмінування території після обстрілів росіянами (відео)

На Дніпропетровщині правоохоронці проводять розмінування міста Нікополь, який систематично обстрілюють російські окупанти.

Правоохоронці на Дніпропетровщині почали розміновувати території, які обстрілюють російські окупанти. Роботи тривають в Нікополі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, спеціалісти проводять розмінування території Нікопольщини, яку систематично обстрілюють російські окупанти. Наразі вибухотехніки виявили 12 фрагментів вибухонебехпечних предметів.

“Поліція закликає мешканців міста при виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, бути дуже обачними. Ні в якому разі не підходьте до снаряду, міни чи ракети, що не спрацювали. Позначте місце знахідки та зателефонуйте до поліції або ДСНС”, - наголосили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що окупанти на Харківщині обстріляли з артилерії 12 населених пунктів.

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