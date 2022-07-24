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В Німеччині федеральна рада безпеки гальмує процес постачання до України комплексів Iris-T SLM

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В Німеччині федеральна рада безпеки гальмує процес постачання до України комплексів Iris-T SLM

Фото: Welt am Sonntag

Німеччина хоч і обіцяла надати Україні зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM, проте федеральна рада безпеки гальмує цей процес. Постачання ракетних комплексів може затриматися до кінця року.

В Німеччині федеральна рада безпеки гальмує процес постачання до України зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM.

Про це з посиланням на джерела пише Welt am Sonntag.

Як зазначається, на початку липня уряд України відправив заявку в збройову компанію Diehl Defense про закупку 11 ракетних комплексів. Щоб придбати таку кількість сиистем, Київ запросив фінансову підтримку, яку схвалило німецьке міністерство економіки. Проте далі процес загальмумвався — протягом трьох тижнів заявку не схвалює федеральна рада безпеки.

Зазначимо, що вартість однієї установки складає 140 мільйонів євро. Всі вони обійдуться у 1,5 млрд євро. Джерела видання повідомляють, що один комплекс Україна може отримати тільки наприкінці року.

“Тут не можна надати жодної інформації. Ми принципово не коментуємо поточні угоди з іншими країнами”, — наголосив представник німецького уряду.

Також він додав, що рада безпеки проводить таємні засідання.

Нагадаємо, що ЗСУ "хімарснули" базу окупантів в Хрустальному на Луганщині.

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