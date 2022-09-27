В Німеччині наплив українських біженців підняв до рекордного рівня чисельність населення

В Німеччині через наплив українських біженців до рекордного рівня піднялася чисельність населення.
В Німеччині частина жіночого населення через вторгнення РФ до України зросла на 1,2 відсотка.
Про це пише Reuters.
Як повідомляється, за даними Федерального статистичного управління, в Німеччині зараз мешкають понад 84 мільйони людей. В цьому році населення країни зросло на 843 тисячі - тобто на 1 відсоток. Для порівняння, в минулому році цей показник досяг лише 0,1 відсотка.
Водночас жіноча частина населення збільшилася на 1,2 відсотки, чоловіче - 0,8 відсотків. В Німеччину переїзджали переважно жінки та діти з України.
Зазначимо, що за даними ООН, з України до Європи через російське вторгнення виїхали 7,4 мільйони людей.
Нагадаємо, що СБУ затримала зрадника, який наводив удари дронів-камікадзе на Одещині.
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