В Німеччині наплив українських біженців підняв до рекордного рівня чисельність населення

В Німеччині через наплив українських біженців до рекордного рівня піднялася чисельність населення.

В Німеччині частина жіночого населення через вторгнення РФ до України зросла на 1,2 відсотка.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, за даними Федерального статистичного управління, в Німеччині зараз мешкають понад 84 мільйони людей. В цьому році населення країни зросло на 843 тисячі - тобто на 1 відсоток. Для порівняння, в минулому році цей показник досяг лише 0,1 відсотка.

Водночас жіноча частина населення збільшилася на 1,2 відсотки, чоловіче - 0,8 відсотків. В Німеччину переїзджали переважно жінки та діти з України.

Зазначимо, що за даними ООН, з України до Європи через російське вторгнення виїхали 7,4 мільйони людей.

Нагадаємо, що СБУ затримала зрадника, який наводив удари дронів-камікадзе на Одещині.

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